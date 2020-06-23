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Факты / Погода

В Киеве ожидается гроза желтого уровня опасности

23 июня в Киеве ожидается гроза І (желтого) уровня опасности.

Синоптики прогнозируют переменную облачность, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура + 25-27°С.

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Погода в Украине на сегодня - 23 июня

Чтобы не пострадать во время грозы специалисты рекомендуют:

  • плотно закрыть окна и убрать с балконов предметы, которые могут выпасть наружу;
  • на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев;
  • в случае сильного ветра прятаться в ближайшем помещении или естественном укрытии.

Также во время грозы рекомендуется выключить электроприборы.

Погода на 23 июня

В Украине будут идти дожди, температура воздуха прогреется до +29°С. Жарко будет на востоке, прохладнее — на западе и севере.

В центре местами пройдут дожди, температура ночью будет до +14°С, днем ​​до +29°С. На юге пройдут дожди.

Источник: Гидрометцентр

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