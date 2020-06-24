В среду, 24 июня, в городе Галич Ивано-Франковской области в результате паводка затопило районную больницу.

В этой больнице находятся пациенты с Covid-19, что затрудняет работу спасателей ГСЧС, так как есть необходимость соблюдать правила карантина, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время рабочей поездки в регион, который страдает от непогоды.

Ситуация на равнинной части Ивано-Франковской критическая, отметил глава Кабмина.

После того, как власть проинспектирует горный район, на комиссии ТЭБ и ЧС будет принято решение относительно шагов, необходимых для преодоления последствий стихии.

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Паводок в Ивано-Франковской области

Всего непогода разрушила 90 мостов и 110 км дорог в Ивано-Франковской области, а также повредила 427,5 км дорог и 130 мостов.

В пгт Ланчин эвакуированы более 200 человек, часть жителей от эвакуации отказались.

В Ивано-Франковской области в результате стихии погибли трое украинцев.