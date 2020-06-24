У середу, 24 червня, у місті Галич на Івано-Франківщині внаслідок паводку затопило районну лікарню.
У цій лікарні перебувають пацієнти з Covid-19, що ускладнює роботу рятувальників ДСНС, бо є необхідність дотримуватися правил карантину, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки в регіон, який страждає від негоди.
Ситуація на рівнинній частині Івано-Франківщини критична, наголосив очільник Кабміну.
Після того, як влада проінспектує гірський район, на комісії ТЕБ і НС буде ухвалено рішення щодо кроків, необхідних для подолання наслідків стихії.
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Паводок на Івано-Франківщині
Загалом негода зруйнувала 90 мостів і 110 км доріг на Івано-Франківщині, а також пошкодила 427,5 км доріг та 130 мостів.
У смт Ланчин евакуйовано понад 200 людей, частина мешканців від евакуації відмовилася.
На Івано-Франківщині внасодок стихії загинули троє українців.