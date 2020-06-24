PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Під Івано-Франківськом під воду пішла лікарня з хворими на Covid-19

У середу, 24 червня, у місті Галич на Івано-Франківщині внаслідок паводку затопило районну лікарню.

У цій лікарні перебувають пацієнти з Covid-19, що ускладнює роботу рятувальників ДСНС, бо є необхідність дотримуватися правил карантину, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки в регіон, який страждає від негоди.

Ситуація на рівнинній частині Івано-Франківщини критична, наголосив очільник Кабміну.

Після того, як влада проінспектує гірський район, на комісії ТЕБ і НС буде ухвалено рішення щодо кроків, необхідних для подолання наслідків стихії.

Читайте: Повінь на Західній Україні зняли з вертольота – перше відео

Паводок на Івано-Франківщині

Загалом негода зруйнувала 90 мостів і 110 км доріг на Івано-Франківщині, а також пошкодила 427,5 км доріг та 130 мостів.

У смт Ланчин евакуйовано понад 200 людей, частина мешканців від евакуації відмовилася.

На Івано-Франківщині внасодок стихії загинули троє українців.

Теги: , ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх