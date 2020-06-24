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Факты / Происшествия

Наводнение на Западной Украине сняли с вертолета — первое видео

Из-за непогоды на Закарпатье пострадали жители более 200 населенных пунктов в Западной Украине. В результате стихии в Ивано-Франковской области погибли три человека. Один человек числится без вести пропавшим.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр внутренних дел Арсен Аваков осуществили воздушный мониторинг самых затопленных районов Западной Украины.

По словам Арсена Авакова, больше всего пострадали Верховинский, Косовский, Рожнятовский районы. Согласно показателям, выпало  до 70% месячной нормы осадков.

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Сейчас заблокирован проезд к 29 поселкам, также нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами.

Из-за наводнений повреждены 130 мостов в Ивано-Франковской области, а также повреждено 429, 7 км автодорог.

Сильная непогода 23 июня образовалась в западных областях: Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской. Также в Прикарпатье затопило горнолыжный курорт Буковель.

Фото: МВД

Источник: МВД

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