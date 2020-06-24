Недалеко от Днепра правоохранители нашли тела четырех умерших в частном доме.

Все они — владелец дома, его жена и двое друзей — после шумного застолья исчезли почти на неделю.

Впоследствии соседи, услышавшие ужасный трупный запах, вызвали полицию.

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Правоохранители нашли два трупа в доме и еще два в летней кухне, которые были полностью голыми.

Оказалось, что кроме владельца дома Владимира, остальные — официально бездомные.

— Было видно, что эти люди выпивают. Часто видела, как собирали то в мусорных баках. Как сообщили в полиции, умерли от отравления, — рассказала одна из соседок.

Пресс-секретарь полиции Днепропетровщины Ольга Кузнецова отметила, что неизвестную жидкость (вероятно, некачественный алкоголь), которую обнаружили в доме, сразу же отправили на экспертизу.

Смертельное застолье будет расследоваться как несчастный случай.

Сюжет Чрезвычайных новостей

Не так давно в Днепре бездомный изнасиловал и убил 11-летнего мальчика, над которым издевался всю ночь.

Родители сообщили об исчезновении ребенка в полицию: после часов поисков тело мальчика нашли в заброшенном здании на территории психиатрической больницы.

Бабушка мальчика работала здесь медсестрой.

65-летнего убийцу с окровавленным лицом нашли около матраса, где лежало тело ребенка.

За содеянное мужчине грозит пожизненное заключение.