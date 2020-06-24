В США нашли мертвыми в бассейне целую семью

В американском штате Нью-Джерси 8-летняя девочка, ее мать и дедушка утонули в бассейне.

Трагический инцидент произошел прямо во дворе дома, куда семья переехала меньше месяца назад.

Медицинская экспертиза полиции Ист-Брансуик доказала тот факт, что причиной смерти стало случайное утопление.

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Полицию и скорую помощь вызвал сосед, который случайно услышал крики о помощи, когда вышел на улицу.

Приехав на место происшествия, правоохранители обнаружили тела трех человек.

В доме остался проживать еще один член семьи: комментировать трагическое событие он отказался.

Тем временем в штате Техас самолет сбил насмерть мужчину в аэропорту города Остин.

Пилоты самолета, прибывшего из Далласа, обнаружили тело погибшего мужчины на взлетно-посадочной полосе.

От полученных травм мужчина погиб на месте: полиция будет расследовать, как и почему он оказался на полосе.