Неподалік Дніпра правоохоронці знайшли тіла чотирьох померлих осіб у приватному будинку.
Усі вони – власник будинку, його дружина та двоє друзів – після шумного застілля зникли майже на тиждень.
Згодом сусіди, які почули жахливий трупний запах, викликали поліцію.
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Правоохоронці знайшли два трупи у будинку та ще два у літній кухні, які були повністю голими.
Виявилося, що крім власника будинку Володимира, решта – офіційно безхатченки.
– Було видно, що ці люди випивають. Часто бачила, як збирали щось у сміттєвих баках. Як сказали у поліції, померли від отруєння, – розповіла одна із сусідок.
Речниця поліції Дніпропетровщини Ольга Кузнєцова зауважила, що невідому рідину (ймовірно, неякісний алкоголь), яку виявили у будинку, одразу ж відправили на експертизу.
Смертельне застілля розслідуватиметься як нещасний випадок.
Сюжет Надзвичайних новин
Не так давно у Дніпрі безхатченко зґвалтував і вбив 11-річного хлопчика, над яким знущався усю ніч.
Батьки повідомили про зникнення дитини у поліцію: після годин розшуків тіло хлопчика було знайдене у покинутій будівлі на території психіатричної лікарні.
Бабуся хлопчика працювала тут медсестрою.
65-річного вбивцю із закривавленим обличчям знайшли біля матрацу, де лежало тіло дитини.
За скоєне чоловікові загрожує довічне ув’язнення.