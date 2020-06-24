В Мексике разбился легкомоторный самолет CESSNA, на борту находилось шесть человек, среди которых четверо — несовершеннолетние.
Самолет поднялся в небо с муниципалитета Камарго, штат Чиуауа, и двинулся в направлении штата Синалоа.
Все, кто находился в самолете, были членами одной семьи. В результате аварии все погибли.
— Мы определили, что руководителю группы было 42 года, а также там была 23-летняя девушка и четверо несовершеннолетних — мальчики 14 и 15 лет, и девочки 12 и 13 лет, — сказали в прокуратуре.
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Обломки самолета нашли на середине пути. Причины аварии пока неизвестны, однако установлено, что самолет горел уже после падения, поэтому тела пассажиров также сгорели.
Авиакатастрофа в Индонезии
На острове Ява в Индонезии разбился военный вертолет, выполнявший тренировочный полет. Он загорелся при падении на землю.
В результате аварии погибли четверо военных, еще пятеро получили ранения. Их забрали в ближайшие больницы.
Источник: Milenio