В Мексике разбился легкомоторный самолет CESSNA, на борту находилось шесть человек, среди которых четверо — несовершеннолетние.

Самолет поднялся в небо с муниципалитета Камарго, штат Чиуауа, и двинулся в направлении штата Синалоа.

Все, кто находился в самолете, были членами одной семьи. В результате аварии все погибли.

— Мы определили, что руководителю группы было 42 года, а также там была 23-летняя девушка и четверо несовершеннолетних — мальчики 14 и 15 лет, и девочки 12 и 13 лет, — сказали в прокуратуре.

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Обломки самолета нашли на середине пути. Причины аварии пока неизвестны, однако установлено, что самолет горел уже после падения, поэтому тела пассажиров также сгорели.

Авиакатастрофа в Индонезии

На острове Ява в Индонезии разбился военный вертолет, выполнявший тренировочный полет. Он загорелся при падении на землю.

В результате аварии погибли четверо военных, еще пятеро получили ранения. Их забрали в ближайшие больницы.

Источник: Milenio