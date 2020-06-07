На острове Ява в Индонезии разбился военный вертолет, выполнявший тренировочный полет. Он загорелся при падении на землю.

В результате аварии погибли четверо военных, еще пятеро получили ранения. Их забрали в ближайшие больницы.

Как утверждают очевидцы, вертолет М-17 потерял устойчивость во время полета и задымился перед падением, а потом взорвался.

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Перед самым падением трое членов экипажа спрыгну в пруд.

Недавно два военных вертолета разбились в России во время тренировки.

Так, 19 мая в Подмосковье военно-транспортный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку, в результате чего весь экипаж погиб.

Потом, 26 мая, на Чукотке такой же вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту — погибли четыре человека.

Источник: Синьхуа