У Мексиці розбився легкомоторний літак CESSNA, на борту перебувало шестеро людей, серед який четверо – неповнолітні.

Літак піднявся в небо з муніципалітету Камарго, штат Чіуауа, та рушив у напрямку штату Сіналоа.

Всі, хто перебував у літаку, були членами однієї сім’ї. У результаті аварії всі загинули.

– Ми визначили, що керівнику групи було 42 роки, а також там була 23-річна дівчина та четверо неповнолітніх – хлопчики 14 і 15 років, і дівчатка 12 і 13 років, – сказали в прокуратурі.

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Уламки літака знайшли на середині шляху. Причини аварії наразі невідомі, однак встановлено, що літак горів вже після падіння, тому тіла пасажирів також згоріли.

Авіакатастрофа в Індонезії

На острові Ява в Індонезії розбився військовий вертоліт, що виконував тренувальний політ. Він загорівся під час падіння на землю.

У результаті аварії загинуло четверо військових, ще п’ятеро дістали поранення. Їх забрали до найближчих лікарень.

Джерело: Milenio