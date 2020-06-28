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Факты / Происшествия

На западной Украине остаются подтопленными 95 населенных пунктов

1 364 жилых дома в 95 населенных пункты остаются подтопленными на западе Украины.

В воде еще 55 домохозяйств в Ивано-Франковской области. В Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях — 40.

Сейчас наводнениям затоплены 1 588 подвалов, а также 2 795 полей.

Читайте: Может ли вырубка лесов быть причиной большого наводнения и кто компенсирует убытки

Разрушенными остаются 150,5 км автодорог и 83 моста. Повреждено 582 км дорог и 216 мостов.

Паводок на Западной Украине

Большая вода накрыла западную Украину в начале недели. Горные реки разлились в Карпатах и ​​Прикарпатье. Спасателям пришлось отселили 1 656 человек.

К сожалению в воде погибли три человека, пятеро травмированы. Один человек пропал без вести.

Ликвидировать последствия взялась не только украинская власть. Помощь прислали наши соседи — Польша, Молдавия, Словакия и Венгрия.

По словам президента Владимира Зеленского, для преодоления последствий наводнения в западной Украине может понадобиться не один миллиард гривен.

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