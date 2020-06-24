Президент Украины Владимир Зеленский пообещал восстановить разрушенные дороги и мосты на западной Украине, где прошелся паводок.

Об этом он заявил в видеообращении и выразил соболезнования семьям погибших.

— Обязательно решим вопрос жилья: или восстановим разрушенное, или найдем новое, — заявил президент.

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Президент заявил, что для преодоления последствий может потребоваться не один миллиард гривен.

Непогода в Западной Украине

С 22 июня на западные земли Украины пришла большая вода. Из-за обильных осадков в Карпатах, вышли из берегов реки на Прикарпатье, Закарпатье и Буковине.

В Ивано-Франковской области большая вода полностью разрушила 90 мостов и 110 км дорог. 130 мостов были повреждены. На Закарпатье затоплены полсотни домов, а в Черновицкой области целые районы отрезаны от областного центра.

Погода на западной Украине стабилизируется к концу недели, тогда и изменится паводковая ситуация в регионе.