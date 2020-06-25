На этой неделе на Западные области обрушилась беда, последствия которой, по словам Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, уже превосходят катастрофу 2008 года. Вторую неделю стихия бушует по обе стороны Карпат, затапливая дома, разрушая инфраструктуру и забирая человеческие жизни. Ливни пришли со стороны Западной Европы которую уже больше недели заливает дождями, добравшимися уже даже до Средиземноморских стран

Кого и где топило

На Закарпатье вода пришла со стороны Польши, затопив с. Квасы и пгт Ясиня в Раховском районе. Там подтопило 70 домохозяйств и 20 подвальных помещений. Обесточило села Синевирская Поляна и Свобода Межгорского района, где река Теребля снесла 5 электрических опор. Дожди не прекращались почти неделю, подняв уровень воды и в реке Тыса. Из-за этого перенасыщенная влагой почва сдвинулась с места, образовав огромный провал на автодороге государственного значения Н-09 Мукачево-Рогатин, повредив его в пяти местах.

В Карпатах стихия обрушилась на горнолыжный курорт Буковель. Центральными его аллеями неслись потоки воды. А в соседнем Яремче от оползня на трассе, ведущей в с. Багривец едва не пострадала семья с детьми. Шокирующее видео обошло соцсети .

— Где-то сутки мы были заблокированы. Из Буковеля невозможно было никуда добраться. Вокруг были настоящие реки. Хорошо еще что едой запаслись заранее, — рассказывает Николай Дорошенко, работник одного из гостиничных комплексов горнолыжного курорта

Больше всего жертв стихия унесла на Ивано-Франковщине. Там в реку Белый Черемош влетел автомобиль с двумя пассажирами. Оба погибли. А в с. Дземброня пожилая женщина упала в бурный поток. Город тоже пострадал от дождя. Затопило дорогу под автомобильным мостом через реку Быстрица Солотвинская. Доставать из воды автомобили пришлось с помощью аварийно-спасательного отряда ДСНС.

На Львовщине вода пришла в семь поселков. Только в Заречном Стрыйского района затопило 100 жилых домов и несколько километров дорог. В поселке Мельнич людей спасать приходилось с помощью лодок. Отдельные дома пострадали в Бориславе, Моршине и Червонограде.











Может ли вырубка лесов быть причиной большого наводнения и кто компенсирует убытки / 3 фотографии

Угроза возможной катастрофы до сих пор сохраняется на Буковине. В Черновицкой области река Черемош бушевала так сильно, что снесла две дамбы N5 и N21. И если ливни на этом участке будут продолжаться, есть риск для еще несколько дамб и угроза подтопления г. Вижница, что идет дальше по течению. В Черновцах же затопило Калиновский рынок. А власти предупреждали жителей быть готовыми к эвакуации.

В регионе разрушено 550 км автодорог, 1850 метров береговых укреплений и 230 мостов. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами. Об этом сообщил Министр внутренних дел Арсен Аваков, осуществив облет затопленных территорий вместе с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, Председателем ДСНС Николаем Чечеткиным и Командующим Национальной гвардии Николаем Баланом. Отрезаным от цивилизации селам пришлось доставлять продукты на вертолете.

Как и кто компенсирует убытки

Сколько потеряла Украина? Пока стихия в разгаре подсчитывать рано. Сначала паводку нужно присвоить статус чрезвычайной ситуации регионального или общегосударственного значения. Это решение даст основание Кабинету Министров выделить средства для ликвидации последствий стихии из Резервного фонда бюджета для каждой отдельной области, которая самостоятельно просчитает свои убытки.

Для сравнения в прошлом году только на Закарпатье за ​​2 дня выпала месячная норма осадков. Затопило несколько поселков, прорвало дамбу, повредило мост. И даже это стоило государству в немалых убытков: 100 млн грн для водного хозяйства и около 50 млн – для сельского. И это лишь в одном регионе.

Но в 2008 году разрушения были намного масштабнее. Трагедии присвоили статус стихийного бедствия. На ликвидацию его последствий лишь Ивано-Франковской области из государственного и местного бюджетов, а также благотворительных взносов было выделено по тому курсу почти $55 млн. Но тогда эти огромные средства не помогли полностью восстановить инфраструктурные убытки. Счетная палата официально отчиталась:

— Не было определено приоритетных объектов для завершения строительства и реконструкции, поэтому средства госбюджета было рассредоточено. Как следствие, на начало 2009 года не завершено начатых работ на 1,4 тыс. объектах коммунальной собственности.

Этот неудачный опыт стоит учитывать, возобновляя инфраструктуру и после нынешней катастрофы.

Виновата ли во всем есть вырубка лесов?

Это называют главной причиной того, что вода топит населенные пункты. Но все ли так просто? Деревья своими корнями действительно держат насыщенную влагой почву, не дают ей сходить вместе с оползнями с горных склонов в низины. А это именно то, что случилось на дороге в Яремче. Ну, а потоки воды, которые обрушиваются на населенные пункты, благодаря этому, могли бы быть значительно меньше, говорят экологи

— Чем круче склоны возле населенных пунктов, тем растительность там важнее, потому что корневая система аккумулирует и абсорбирует влагу. В этом году значительный период было сухо, на эту рыхлую почву обрушилась месячная норма воды, это тот случай, когда естественная экосистема могла бы ее удержать, — утверждает эколог Анна Данилюк.

Однако негативных факторов, которые все чаще приводят к потопам значительно больше. Один из них глобальное потепление. Так как процессы ускорились, наводнения стали намного мощнее, чем за прошлые годы. За два дня на небольшой площади в Украине может выпасть месячная или даже двухмесячная норма осадков. Такого количества воды не выдержит ни одна инфраструктура, которая строилась для других условий использования

— Последние годы температура на Закарпатье значительно повысилась, из-за этого в воздухе увеличилось содержание влаги. Как следствие — активизация ливневых процессов, града и гроз. Хребты Карпатских гор расположены на пути влажных воздушных масс с Атлантики и активно влияют на них. Количество осадков здесь за 24 часа может превышать 2-3 месячную норму — говорит заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ДСНС и НАНУ Вера Балабух.

Так как вода сходит вниз интенсивнее, она несет с собой корни и части деревьев, засоряя дамбы, которые, часто, уже прошли возраст безопасной эксплуатации. Их прорывает и они затапливают населенные пункты.

Ежегодно так происходит в Виноградовском районе на Закарпатье. Река Боржава рядом с с. Большие Комяты во время наводнений прорывает плотину и топит гектары сельскохозяйственных угодий и теплиц, уничтожая урожай. Это продолжается с десяток лет, поэтому местные даже привыкли.

— Мы ежегодно несем потери, потому что теплицы заливает до половины, а за дождями идет жара. Для рассады это просто смерть. После такого восстанавливается лишь 10% от того, что сажали, — жалуется местный фермер села Большие Комяты Василий Степной.

И еще один негативный фактор, который накладывается на другие — застройка заводей рек — мест, которые могут быть заполнены водой во время обильного дождя.

Как изменить ситуацию

Экологи отмечают, Карпаты надо засаживать лесами и наверстать упущенное с учетом того, что вырубают их гораздо быстрее, чем растет новый лес. За незаконные вырубки наказание должно быть не только денежное, но и уголовное, потому что сейчас это цепь, которая приводит не просто к масштабным потерям объектов инфраструктуры, а смертям людей.

Также тщательно нужно выбирать и участки для нового строительства. Территории с большей вероятностью затопления необходимо выделять как зоны красного уровня опасности. А людей, которые настаивают на получении там земли, информировать о возможности стихийных бедствий из-за горных рек неподалеку. Ну и более усердно следить за изношенной инфраструктурой, потому что если не подойти к проблеме комплексно, с годами регион может заливать гораздо масштабнее.

Катерина Павловская