На шахте Привольнянская в Лисичанске случился обвал, погиб шахтер

Вечером 28 июня в Лисичанске в Луганской области из-за обвала на шахте Привольнянская один шахтер погиб.
Еще один горняк тяжело травмирован, у него многочисленные переломы.
В зоне аварии на шахте Привольнянская, где обвалилось 12 куб. м породы, находились четверо горняков.
Двое из них не пострадали и смогли выбраться самостоятельно, так как находились в тупиковой завальной части вырубки.
Причиной обвала могла стать нехватка лесоматериала для укрепления, заявил председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец.
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Вторая авария на шахте за месяц
29 мая 2020 года на шахте в Кировоградской области шестеро горняков пострадали из-за сбоя в системе подъемного механизма лифтового оборудования.
Когда произошла авария, шахтеры находились в кабине подъемника.
Всех пострадавших госпитализировали, двоих из них — в тяжелом состоянии.