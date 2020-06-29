На шахте Привольнянская в Лисичанске случился обвал, погиб шахтер

Вечером 28 июня в Лисичанске в Луганской области из-за обвала на шахте Привольнянская один шахтер погиб.

Еще один горняк тяжело травмирован, у него многочисленные переломы.

В зоне аварии на шахте Привольнянская, где обвалилось 12 куб. м породы, находились четверо горняков.

Двое из них не пострадали и смогли выбраться самостоятельно, так как находились в тупиковой завальной части вырубки.

Причиной обвала могла стать нехватка лесоматериала для укрепления, заявил председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец.

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Вторая авария на шахте за месяц

29 мая 2020 года на шахте в Кировоградской области шестеро горняков пострадали из-за сбоя в системе подъемного механизма лифтового оборудования.

Когда произошла авария, шахтеры находились в кабине подъемника.

Всех пострадавших госпитализировали, двоих из них — в тяжелом состоянии.