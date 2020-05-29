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Факты / Происшествия

ЧП на шахте в Кировоградской области – пострадали шесть горняков

На шахте в Кировоградской области около 7.30 произошел сбой в системе подъемного механизма лифтового оборудования.

В это время смена горняков, поднимавшаяся на поверхность, находилась внутри кабины подъемника.

Люди не могли выбраться самостоятельно, пришлось вызывать спасателей.

К сожалению, пострадали шесть шахтеров, их госпитализировали.

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Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Местная полиция возбудила дело по ч. 2 ст. 272 УКУ – Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

Около года назад в результате пожара на шахте в Днепропетровской области пострадали шестеро горняков. Причина — короткое замыкание силового кабеля привело к возгоранию деревянных элементов крепления 536-го северного бортового штрека на горизонте 350 м. На тот момент в шахте находилось 329 горняков.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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