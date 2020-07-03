В Полтаве 3 июля неизвестные бросили в открытое окно офиса ОПЗЖ гранату.

Об этом Фактам ICTV рассказал народный депутат Илья Кива.

По его словам, чрезвычайная ситуация произошла в 17.45. Девушка-секретарь, которая находилась в здании в это время чудом выжила.

По словам нардепа, парень в маске поставил табурет и в открытое для проветривания окно кинул гранату, затем он скрылся. Правоохранители объявили план Перехват. Сейчас на месте происшествия следственная группа.

Девушка-секретарь на момент взрыва находилась в здании, но в другом помещении.

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— Она уже собиралась идти домой. Зашла в уборную, когда и раздался взрыв. Ее госпитализировала скорая с контузией. Пока не понятно какой степени, — рассказал Кива.

Он добавил, что расценивает происшествие, как террористический акт. Однако квалификацию должна определить полиция.

Взрыв гранаты в Одесской области

В Одесской области в селе Дачное от взрыва гранаты пострадали пять человек.

По предварительной информации, трое жителей села в возрасте от 23 до 29 лет принесли домой к одному из них несколько найденных в местном карьере гранат РГД-5 и начали разбирать.

В это время одно из устройств взорвалось. Полицейские изъяли еще две гранаты.