Взрыв гранаты в Одесской области: есть пострадавшие

В Одесской области в селе Дачное от взрыва гранаты пострадали пять человек.

По предварительной информации, трое жителей села в возрасте от 23 до 29 лет принесли домой к одному из них несколько найденных в местном карьере гранат РГД-5 и начали разбирать.

В это время одно из устройств взорвалось. Полицейские изъяли еще две гранаты.

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Принесли домой и разобрали: в Одесской области от взрыва гранаты пострадали пять человек / 3 фотографии

Мужчины и две женщины, 1994 и 1949 года рождения, которые в это время были рядом с ними во дворе, получили осколочные ранения конечностей. Им оказывают медицинскую помощь.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 УК Украины — незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Неосторожное поведение с боеприпасами может привести не только к травмам, но и к смерти. Так, в Запорожской области двое мужчин погибли от взрыва гранаты.

По неосторожности, когда они употребляли спиртные напитки, боеприс взорвался.