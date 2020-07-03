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Факти / Надзвичайні події

Секретарка дивом вижила: у Полтаві в офіс ОПЗЖ кинули гранату

У Полтаві 3 липня невідомі кинули у відкрите вікно офісу ОПЗЖ гранату.

Про це Фактам ICTV розповів народний депутат Ілля Кива.

Він зазначив, що надзвичайна ситуація сталася о 17.45. Дівчина-секретар, яка перебувала у будівлі у цей час дивом вижила.

За словами нардепа, хлопець у масці поставив табуретку й у відкрите для провітрювання вікно кинув гранату, потім він зник.  Правоохоронці оголосили план Перехоплення. Зараз на місці події слідча група.

Дівчина-секретар на момент вибуху перебувала у будівлі, але в іншому приміщенні.

– Вона уже збиралася йти додому. Зайшла до вбиральні, коли і пролунав вибух. Її госпіталізувала швидка з контузією. Поки не зрозуміло якої важкості, – розповів Ківа.

Він додав, що розцінює подію, як терористичний акт. Однак кваліфікацію повинна визначити поліція.

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