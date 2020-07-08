Взрыв на Позняках: какова сейчас ситуация с домом и где живут пострадавшие

18 дней прошло с трагедии на Позняках, где взрыв газа разрушил подъезд дома по ул. Крушельницкой 1/5. За две недели городские власти решили снести дом, а пострадавшим, чьи квартиры разнесло взрывом, выдали 12 сертификатов на жилье.

7 июля Киевсовет принял решение выделить 20 млн грн на компенсации пострадавшим. Подъезды, которые наиболее пострадали от взрыва, будут демонтировать.

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Взрыв в жилом доме произошел 21 июня утром. По данным спасателей, вспыхнул газ в одной из квартир на восьмом этаже. Взрывная волна пробила панельное строение насквозь. Эвакуировали 115 жителей из 40 квартир.

Погибло в трое членов семьи Недашковских с шестого этажа 45-летняя Инна, ее муж 53-летний Владимир и 28-летний сын Евгений. Сиротой осталась дочь 18-летняя Анастасия. Также погиб 44-летний Александр Хмелевой.

По данным следствия, взрыв произошел в квартире 77-летней Людмилы Яковлевны с восьмого этажа. Женщина погибла.

Какая ситуация у дома на Позняках

Сейчас подход к дому остается перекрытым. Спасатели еще неделю назад разобрали завалы. Сейчас там дежурит полиция и специалисты из строительного управления — исследуют состояние дома и соседних подъездов.

Во время работ нашли живую кошку. Шотландская вислоухая Элис неделю просидела под диваном разрушенной квартиры.

Сначала спасатели наткнулись на блюдце и лоток, а затем нашли животное. Ее передали владельцам, которые думали что кошка погибла.

— Ходят и исследуют соседние подъезды и дома. У нас на этаже поставили на двух трещинах маяки. Это специальные полоски, которые покажут будут ли дальше лопаться стены, — рассказывает Фактам ICTV житель соседнего подъезда Юрий Товпич.

Пригодными для жизни в доме остались первые четыре подъезда. Туда уже вернулись жители.

Полностью разрушен пятый подъезд, где пострадало 2,5 тыс. кв. м площади. Ситуация с шестым подъездом до сих пор под вопросом.

По предварительному проекту, разрушенную секцию дома снесут. Но у строителей есть опасения, что придется снести все шесть подъездов, если в доме продолжат появляться трещины.

Где сейчас жители разрушенных квартир

Жителям уничтоженных квартир, где было возможно, разрешили забрать уцелевшие вещи. Сейчас они живут в родственников, или в выделенном городскими властями интернате.

11 семей, получивших сертификаты от Офиса президента на квартиры, не могут в них попасть. Все потому, что дома до сих пор строятся.

Квартиры бесплатно выделил жилой комплекс Хрустальные фонтаны. Расположен он на ул. Метеорологической на окраине Киева на правом берегу. Дом только возводится.

Из разрушенных квартир, 33 имеют частных владельцев. Еще семь в коммунальной собственности. Кто в них жил, не смогут получить денежную компенсацию, заявили в Дарницкой РГА.

— Мы восстанавливаем документы и пока надеемся на власть. Потому что наш старый дом точно не восстановим. Я работаю на Укрзализныци, весь подъезд, по сути, это работники УЗ. Нам выделили помощь, но опять проблема — у части людей нет документов и пока их не получили, — рассказала Галина Ивановна.

Мэрия выделила 20 млн грн

7 июля Киевсовет поддержал решение о выделении 20 млн грн на ремонт и обустройство новых квартир пострадавших жителей. Средства поделят между 40 владельцами, чьи квартиры непригодны для проживания.

На деньги планируют сделать ремонт и купить мебель и бытовую технику в новые квартиры, которые пообещал предоставить Офис президента.

На ремонт город выделит средства в расчете 2925 грн за метр квадратный. Для приобретения минимально необходимой бытовой техники и мебели сумма помощи составит:

для двухкомнатной квартиры — 124 тыс. грн;

для трехкомнатной квартиры — 140 тыс. грн.

Материальную помощь от города — от 50 до 100 тыс. грн выплатили 30 пострадавшим. В ближайшие дни деньги должны получить все.

Фонд Будущий Киев предоставил по 2,5 тыс. грн пострадавшим на восстановление документов.

Что с арендаторами, которые потеряли свое имущество

В подъезде дома, который взорвался 21 июня, три квартиры сдавали в аренду. Во время встречи с мэром Киева 25 июня, выяснилось, что механизма компенсации арендаторам этих квартир нет.

Хотя, после взрыва, они потеряли все свои личные вещи и документы. Шестеро взрослых и двое детей вынуждены искать новое жилье и восстанавливать утраченные паспорта самостоятельно.

Юристы в такой ситуации советуют обращаться в суд.

-Нужно иметь, как подтверждение, договор аренды. Сложность ситуации в том, что люди его могли потерять после взрыва. Это исключительная ситуация. Нужно чтобы арендодатель сделал копию своего договора для суда. Также выступил свидетелем на суде. Но если квартира была арендована без договора, шансы на компенсацию минимальны, — пояснил юрист Владимир Патрух.

Пострадавшие могут обратиться в суд и требовать дополнительную компенсацию. Но это возможно после того, как установят кто они.

Следствие взрыва на Позняках

Полиция расследует трагедию, как взрыв газа. Провели обыски и изъяли документацию в газовой компании, которая осуществляла проверку счетчиков газа.

— Полиция опрашивала нас, не было суицидальных настроений у Людмилы Яковлевны (хозяйка квартиры, где произошел взрыв. — Ред.). Надеюсь на нее не хотят повесить взрыв. Потому что здесь явная вина газовиков, — добавила Галина Ивановна.

Андрей Жигайло