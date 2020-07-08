Вибух на Позняках: яка нині ситуація з будинком та де мешкають постраждалі

18 днів пройшло з трагедії на Позняках, де вибух газу зруйнував під’їзд будинку по вул. Крушельницької 1/5. За два тижні міська влада вирішила знести частину будинку, а постраждалим, чиє житло рознесло вибухом, видали перші 12 сертифікатів на житло.

7 липня Київрада ухвалила рішення виділити 20 млн грн на компенсації постраждалим. Під’їзди, які найбільше постраждали від вибуху, будуть демонтувати.

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Вибух у житловому будинку стався 21 червня вранці. За даними рятувальників, спалахнув газ в одній з квартир на восьмому поверсі. Вибухова хвиля пробив панельний дім наскрізь. Евакуювали 115 мешканців з 40 квартир.

Загинуло троє членів родини Недашківських із шостого поверху: 45-річна Інна, її чоловік 53-річий Володимир та 28-річний син Євген. Сиротою лишилася донька 18-річна Анастасія. Також загинув 44-річний Олександр Хмелевий.

За даними слідства, вибух стався у квартирі 77-річної Людмили Яківної з восьмого поверху. Жінка загинула.

Яка ситуація біля будинку на Позняках

Нині підхід до будинку залишається перекритим. Рятувальники ще тиждень тому розібрали завали. Нині там чергує поліція та спеціалісти з будівельного управління – досліджують стан будинку та сусідніх під’їздів.

Під час робіт знайшли живу кішку. Шотландська висловуха Еліс тиждень просиділа під диваном зруйнованої квартири.

Спершу рятувальники наткнулись на мисочку та лоток, а потім знайшли тваринку. Її передали власникам, які думали що кішка загинула.

– Ходять і досліджують сусідні під’їзді і будинки. У нас на поверсі поставили на двох тріщинах маяки. Це спеціальні смужки, які покажуть чи будуть далі лопатись стіни, – розповідає Фактам ICTV мешканець сусіднього під’їзду Юрій Товпич.

Придатними для життя є перші чотири під’їзди. Туди вже повернулись мешканці.

Повністю зруйнованим є п’ятий під’їзд, де постраждало 2,5 тис. кв. м площі. Ситуація з шостим під’їздом досі під питанням. Мешканцям нижніх поверхів дозволили повернутись. Хто мешкав вище шостого поверху – залишаються відселеними.

За попереднім проектом, зруйновану секцію будинку знесуть. Але у будівельників є побоювання, що доведеться знести усі шість під’їздів, якщо у будинку продовжать з’являтися тріщини.

Де нині мешканці зруйнованих квартир

Жителям знищених квартир, де це було можливо, дозволили забрати вцілілі речі. Нині вони мешкають у родичів, або у виділеному міською владою інтернаті.

11 родин, які отримали сертифікати від Офісу президента на квартири, не можуть у них потрапити. Усе через те, що будинки досі будуються.

Житло безкоштовно виділив Житловий комплекс Кришталеві фонтани. Розташований на вул. Метеорологічній, що на околиці Києва на правому березі. Будинок тільки зводиться.

Із зруйнованих квартир, 33 мають приватних власників. Ще сім є у комунальній власності. Хто у них мешкав, не зможуть отримати грошову компенсацію, заявили у Дарницькій РДА.

– Ми відновлюємо документи та поки надіємось на владу. Тому що наш старий будинок точно не відновимо. Я працюю на Укрзалізниці, весь під’їзд – це працівники УЗ. Нам виділили допомогу, але знову проблема – у частини людей немає документів і поки їх не отримали, – розповіла Галина Іванівна.

Мерія виділила 20 млн грн

7 липня Київрада ухвалила рішення про виділення 20 млн грн на ремонт і облаштування нових квартир відселеним мешканцям. Кошти поділять між 40 власниками, чиї квартири непридатні для проживання.

На гроші планують зробити ремонт та необхідні меблі і побутову техніку в нові квартири, що пообіцяв надати Офіс президента.

На ремонт місто виділить кошти в розрахунку 2925 грн за метр квадратний. Для придбання мінімально необхідної побутової техніки та меблів сума допомоги складатиме:

для двокімнатної квартири – 124 тис. грн;

для трикімнатної квартири – 140 тис. грн.

Матеріальну допомогу від міста – від 50 до 100 тис. грн нині виплатили 30 постраждалим. Найближчими днями виплати отримають усі.

Фонд Майбутній Київ надав по 2,5 тис. грн постраждалим мешканцям на відновлення документів.

Що із орендарями, які втратили своє майно

У під’їзді будинку, який вибухнув 21 червня, три квартири здавали в оренду. Під час зустрічі з мером Києва 25 червня, з’ясувалося, що механізму компенсації орендарям цих квартир немає.

Хоча, після вибуху, вони втратили всі свої особисті речі та документи. Шестеро дорослих та двоє дітей змушені шукати нове житло та відновлювати втрачені паспорти самотужки.

Юристи у такій ситуації радять звертатись до суду.

– Потрібно мати, як підтвердження, договір оренди. Складність ситуації у тому, що люди його можливо втратили після вибуху. Це виняткова ситуація. Потрібно тоді, щоб орендодавець зробив копію свого договору для суду. Також виступив свідком на суді. Але якщо квартира була орендована без договору, шанси на компенсацію мінімальні, – пояснив юрист Володимир Патрух.

Постраждалі можуть звернутися до суду та вимагати додаткову компенсацію. Але це можливо після того, як встановлять хто вони.

Слідство вибуху на Позняках

Поліція розслідує трагедію, як вибух газу. Провели обшуки та вилучили документацію у газовій компанії, яка здійснювала перевірку лічильників газу.

– Поліція опитувала нас, чи не було суїцидальних настроїв у Людмили Яківної (власниця квартири, де стався вибух. – Ред.). Надіюсь на неї не хочуть повісити вибух. Тому що тут вина газовиків, – додала Галина Іванівна.

Андрій Жигайло