Взрыв газа на Позняках: видео взрыва

Взрыв в Киеве произошел в одном из жилых домов на улице Крушельницкой.

По состоянию на 11.00 известно об одном погибшем человеке.

На месте происшествия работают спасатели: в доме перекрыли газ и эвакуировали всех жителей.







Взрыв в жилом доме на Позняках — видео / 2 фотографии

После взрыва на Позняках в доме разрушилось межэтажное перекрытия 4, 5, 6, 7 и 8 этажей.

По словам очевидцев, которых десятки собралось около дома, в воздухе чувствуется запах газа.

Правоохранители ограничили подход к дому: продолжаются поиски людей, которые, вероятно, могли оказаться под завалами.

Дом частично разрушился и с другой стороны.







Взрыв в жилом доме на Позняках — видео / 2 фотографии

О том, что в Дарницком районе Киева на улице Крушельницкой произошел взрыв, стало известно в 10.00 21 июня.

Предыдущая и наиболее вероятная причина взрыва — взрыв газовоздушной смеси. На месте происшествия работают правоохранители и спасатели.