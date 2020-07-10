В Геническе Херсонской области восьмиклассница напилась таблеток и выпила ртуть из-за конфликта с родителями.

После ухудшение самочувствия ее доставили в больницу, где девочка успела пообщаться с врачами и соцработниками.

За несколько часов ребенок скончался в отделении реанимации.

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— Как оказалось, совершить самоубийство школьница решила из-за того, что мать с отчимом ограничивали его свободу. До этого она дважды убегала из дома, попытка самоубийства — тоже вторая — сообщили в издании.

Обстоятельства трагического события расследовать правоохранители. Сейчас выясняется, что именно происходило в семье, что привело к самоубийству девочки.

Попытка самоубийства в Бердичеве

В конце июня близ села Озадовка Бердичевского района нашли 20-летнего парня с огнестрельным ранением головы.

Полиция выяснила, что ночью после ссоры со своей девушкой он взял гладкоствольное охотничье ружье своего деда и пошел в поле.

Там парень выстрелил себе в лицо. После ранения он остался жив: сейчас парень в больнице.

Источник: Візит, Херсонці