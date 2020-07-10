В Генічеську Херсонської області восьмикласниця напилася таблеток і випила ртуть через конфлікт із батьками.

Після погіршення самопочуття її доставили до лікарні, де дівчинка встигла поспілкуватися із лікарями та соцпрацівниками.

За декілька годин дитина померла у відділі реанімації.

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– Як виявилося, вчинити самогубство школярка вирішила через те, що мати з вітчимом обмежували її свободу. До цього вона двічі тікала з дому, спроба самогубства – теж друга, – повідомили у виданні.

Обставини трагічної події розслідуватимуть правоохоронці. Наразі з’ясовується, що саме відбувалося у родині, що призвело до самогубства дівчинки.

Спроба самогубства у Бердичеві

Наприкінці червня неподалік села Озадівка Бердичівського району знайшли 20-річного хлопця з вогнепальним пораненням голови.

Поліція з’ясувала, що вночі після сварки зі своєю дівчиною він взяв гладкоствольну мисливську рушницю свого діда і пішов у поле.

Там хлопець вистрілив собі в обличчя. Після поранення він залишився живим: зараз хлопець у лікарні.

Джерело: Візит, Херсонці