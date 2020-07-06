13-летнего мальчика с огнестрельным ранением головы нашли утром 5 июля в заброшенном здании на окраине одного из сел Новоград-Волынского района Житомирской области.

Все указывает на то, что это самоубийство — подросток выстрелил себе в голову из отцовского ружья.

Охотничья винтовка зарегистрирована, хранилась дома в сейфе. Вероятно, он без разрешения взял оружие.

Вечером накануне трагедии мальчик просто пропал. Родители сообщили в полицию, что их средний сын ушел из дома и не вернулся, а утром его нашли с пулей в голове в заброшенном укреплении времен Второй мировой войны на окраине села Майстров.

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Полиция открыла производство и проводит экспертизы.

Проверяются все возможные версии самоубийства, в том числе и принадлежность парня к суицидальным группам в соцсетях.

Попытка самоубийства в Бердичеве

Примерно неделю назад похожая трагедия произошла в другом районе Житомирской области. В поле возле села Озадовка Бердичевского района нашли 20-летнего парня с огнестрельным ранением головы.

Полиция выяснила, что ночью после ссоры со своей девушкой он взял гладкоствольное охотничье ружье своего деда и пошел в поле.

Там парень выстрелил себе в лицо. У него тяжелое ранение, он сейчас в больнице.