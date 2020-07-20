Пожар в Затоке: горело сразу две базы отдыха

Ночью 20 июля в Затоке Одесской области загорелись базы отдыха Гранит и Атлантида.

В результате пожара пострадал парень 1994 года рождения, однако после осмотра медиков от госпитализации отказался.

Пожар площадью более 500 кв.м потушили за час.



















В Затоке загорелись базы отдыха Гранит и Атлантида / 5 фотографий

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От ГСЧС были привлечены 5 спецмашин и 24 спасателя.

Обстоятельства возгорания и ущерб устанавливается.

Пожар в историческом центре Одессы

12 июля стало известно о пожаре в жилом доме 1814 строительства в Одессе.

По неофициальной версии, возгорание возникло в квартире на последнем этаже, где жили квартиранты.

К ликвидации пожара были привлечены более 60 спасателей ГСЧС. Всех жителей дома успели эвакуировать, пострадал один спасатель.