Пожежа в Затоці: горіло одразу дві бази відпочинку

Вночі 20 липня у Затоці Одеської області загорілися бази відпочинку Граніт та Атлантида.

Внаслідок пожежі постраждав хлопець 1994 року народження, однак після огляду медиків від госпіталізації відмовився.

Пожежу площею понад 500 кв.м загасили за годину.



















У Затоці загорілися бази відпочинку Граніт та Атлантида / 5 фотографий

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Від ДСНС було залучено 5 спецмашин та 24 рятувальники.

Обставини загоряння та збитки встановлюється.

Пожежа в історичному центрі Одеси

12 липня стало відомо про пожежу у житловому будинку 1814 будівництва в Одесі.

За неофіційною версією, займання виникло у квартирі на останньому поверсі, де мешкали квартиранти.

До ліквідації пожежі було залучено понад 60 рятувальників ДСНС. Усіх жителів будинку встигли евакуювати, постраждав один рятувальник.