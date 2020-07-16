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Факты / Украина

Пожар в Токио-Стар: в аэропорту задержали совладельца гостиницы

15 июля в аэропорту Одессы задержали совладельца гостиницы Токио Стар, в которой произошел пожар с жертвами.

Пограничники задержали фигуранта уголовного дела о пожаре в одесском отеле, который находился в розыске.

По информации Госпогранслужбы, задержан гражданин Болгарии во время оформления пассажиров авиарейса из Рима.

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Задержанным оказался совладелец отеля Сергей Дурач. По словам владельца отеля Вадима Черного, который сейчас находится под домашним арестом, Дурач не признает своей вины, поэтому сознательно вернулся в Украину, зная о розыске.

Его передали представителям Нацполиции.

Пожар в одесском отеле Токио Стар произошел в ночь на 17 августа 2019 года. Тогда погибли девять человек.

18 августа полицейские задержали владельца гостиницы Токио Стар Вадима Черного. 20 августа Киевский районный суд Одессы избрал ему меру пресечения в виде ареста.

Источник: Думская

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