В центре Луцке неизвестный мужчина захватил автобус с заложниками. Пока продолжаются переговоры с полицией.
Кроме того, сообщается, что у преступника с собой оружие и взрывчатка. На месте событий были слышны выстрелы.
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— Известно, что человек выдвинул правоохранителям свои условия. С ним ведутся переговоры. С захватчиком связываются по телефону. Как установили в полиции, на своей странице в соцсетях он постоянно пишет о недовольстве системой в Украине, — отметил начальника областного управления Нацполиции Юрия Крошка.
Центр Луцка из-за захвата заложников окружили правоохранители.
Опубликовано Суспільне Волинь Понедельник, 20 июля 2020 г.
Захват заложников в Луцке
В Луцке на Театральной площади неизвестный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса и сообщил о заминировании транспорта.
Правонарушитель имеет полный арсенал оружия: гранаты и другое автоматическое оружие.