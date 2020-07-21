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Факти / Надзвичайні події

Захоплення заручників у Луцьку – перше відео з місця спецоперації

У центрі Луцьку невідомий чоловік захопив автобус із заручниками. Поки тривають перемовини з поліцією.

Крім того, повідомляється, що у злонця із собою зброя та вибухівка. На місці подій були чутні постріли.

Читайте: Стрілянина у Луцьку: в автобусі 20 заручників

– Відомо, що чоловік висунув правоохоронцям свої умови. З ним ведуться переговори. З загарбником зв’язуються телефоном. Як встановили у поліції, на своїй сторінці у соцмережах він постійно пише про: невдоволення системою в Україні, – зазначив  начальника обласного управління Нацполіціі Юрія Крошка.

Центр Луцька через захоплення заручників оточили правоохоронці.

 

Опубликовано Суспільне Волинь Понедельник, 20 июля 2020 г.

Захоплення заручників у Луцьку

У Луцьку на Театральному майдані невідомий чоловік взяв у заручники пасажирів автобуса та повідомив про замінування транспорту.

Правопорушник має повний арсенал зброї: гранати та іншу автоматичну зброю.

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