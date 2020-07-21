У центрі Луцьку невідомий чоловік захопив автобус із заручниками. Поки тривають перемовини з поліцією.
Крім того, повідомляється, що у злонця із собою зброя та вибухівка. На місці подій були чутні постріли.
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– Відомо, що чоловік висунув правоохоронцям свої умови. З ним ведуться переговори. З загарбником зв’язуються телефоном. Як встановили у поліції, на своїй сторінці у соцмережах він постійно пише про: невдоволення системою в Україні, – зазначив начальника обласного управління Нацполіціі Юрія Крошка.
Центр Луцька через захоплення заручників оточили правоохоронці.
Опубликовано Суспільне Волинь Понедельник, 20 июля 2020 г.
Захоплення заручників у Луцьку
У Луцьку на Театральному майдані невідомий чоловік взяв у заручники пасажирів автобуса та повідомив про замінування транспорту.
Правопорушник має повний арсенал зброї: гранати та іншу автоматичну зброю.