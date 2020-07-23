В Полтаве мужчина угрожает взорвать полицейских гранатой

В Полтаве на улице Остапа Вишни мужчина угрожает взорвать полицейских гранатой.
Мужчину попытались задержать за кражу автомобиля, но он начал сопротивляться. Взял в заложники полицейского. С ним ведут переговоры, сообщили в полиции области.
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На месте работают взрывотехники, следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска полиции области.
Полиция оцепила территорию бывшего Полтавского хлебозавода №2.
Стрельба в Луцке
21 июля в Луцке Максим Кривош захватил автобус с пассажирами и выдвинул ряд требований к чиновникам и президента.
Антитеррористическая операция продолжалась 12 часов. Закончилась после того, как с террористом поговорил президент Владимир Зеленский.