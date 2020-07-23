У Полтаві чоловік погрожує підірвати поліцейських гранатою

У Полтаві на вулиці Остапа Вишні чоловік погрожує підірвати поліцейських гранатою.

Чоловіка спробували затримати за крадіжку автомобіля, але він почав чинити опір. Взяв у заручники поліцейського. З ним ведуть перемови, повідомили у поліції області.

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На місці працюють вибухотехніки, слідчо-оперативна група, працівники карного розшуку поліції області.

Поліція оточила територію колишнього Полтавського хлібзаводу №2.

Стрілянина у Луцьку

21 липня у Луцьку Максим Кривош захопив автобус з пасажирами і висунув низку вимог до чиновників і президента.

Антитерористична операція тривала 12 годин. Закінчилася після того, як з терористом поговорив президент Володимир Зеленський.