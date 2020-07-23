На Киото ограничили движение – ищут взрывчатку

В Деснянском районе Киева на улице Киото правоохранители ограничили движение.
Об этом сообщает Патрульная полиция столицы.
— Сегодня утром поступил вызов на улицу Киото. Бдительные граждане заметили на остановке пакет, который вызвал у них подозрение, — заявили в полиции.
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Правоохранители перекрыли движение и охраняют место происшествия для безопасности граждан.
На Киото уже отправились взрывотехники.
Площадь Космонавтов в Киеве оцепили
22 июля в Киеве, на площади Космонавтов, обнаружили подозрительный чемодан.
На место происшествия прибыла полиция и ограничила доступ к территории.
Правоохранители проверили предмет. По информации полиции, он не был опасен.