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Факты / Происшествия

В Киеве на улице Киото ограничили движение — ищут взрывчатку

В Деснянском районе Киева на улице Киото правоохранители ограничили движение.

Об этом сообщает Патрульная полиция столицы.

— Сегодня утром поступил вызов на улицу Киото. Бдительные граждане заметили на остановке пакет, который вызвал у них подозрение, — заявили в полиции.

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Правоохранители перекрыли движение и охраняют место происшествия для безопасности граждан.

На Киото уже отправились взрывотехники.

  • На Киото ограничили движение – ищут взрывчатку
  • На Киото ограничили движение – ищут взрывчатку
  • На Киото ограничили движение – ищут взрывчатку
  • На Киото ограничили движение – ищут взрывчатку
В Киеве на улице Киото ограничили движение — ищут взрывчатку / 2 фотографии

Площадь Космонавтов в Киеве оцепили

22 июля в Киеве, на площади Космонавтов, обнаружили подозрительный чемодан.

На место происшествия прибыла полиция и ограничила доступ к территории.

Правоохранители проверили предмет. По информации полиции, он не был опасен.

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