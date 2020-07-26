У Червонограді хлопець закрив кошеня в трилітровій банці - ФОТО

У Червонограді Львівської області хлопець закрив живе кошеня в трилітровій банці і знущався, знімаючи його в Instagram.

Небайдужі користувачі звернулися до поліції, щоб покарати порушника.

За інформацією із соцмереж, хлопця звати Юрій Сорока.

– Правоохоронці знайшли хлопця: наразі його везуть до Сокальське відділення поліції Червоноградського відділу поліції ГУНП у Львівській області, – йдеться у повідомленні.

Хлопець видалив усі особисті фото та відео зі знущанням над кошеням, натомість опублікував нове.

Користувачі встигли помітити, що через брак повітря кошеня, можливо, погано себе почуває.

– Любі друзі, то був просто жарт, злий жарт. З котом все в порядку, не знаю, чому воно (відео – Ред.) так набрало популярності. Банка не була закрита, – прокоментував він, знімаючи кошеня на ліжку.

Зазначається, що поліція проведе перевірку та внесе відомості до ЄРДР за фактом жорстокого поводження з тваринами.

У коментарях на сторінці Червоноградського відділу поліції на запитання про справедливість правоохоронці пообіцяли, що хлопцеві “відкупитися” не вдасться, а от покарання йому призначатиме суд.

Вбивство собаки на Черкащині

У Кам’янському районі на Черкащині чоловік вбив свого собаку, а потім підвісив його на власний паркан.

Нажахані сусіди негайно викликали поліцію, але тваринку врятувати не вдалося.

Виявляється, затриманий чоловік вже давно хотів позбутись пса, який завжди заважав йому відпочивати.

До приїзду поліції він встиг зняти собаку з паркану та викинути його до ями.