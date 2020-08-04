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Факты / Происшествия

Рваные раны головы: в Одесской области овчарка набросилась на 6-летнего ребенка

В Белгород-Днестровском районе Одесской области на шестилетнего мальчика набросилась немецкая овчарка, вследствие чего ребенок получил рваные раны головы.

Мальчик с родителями приехал отдохнуть в деревню из Одессы.

Пока родители занимались своими делами, ребенок подошел поиграть к привязанной овчарке.

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Он бросил в собаку детской лопаткой, а когда подошел забрать — пес набросился на него.

В больнице сообщили, что сейчас угроз жизни ребенка нет. Полиция провела с родителями профилактическую беседу.

Несколько месяцев назад произошел похожий инцидент — в Одессе на пенсионерку напал пит-бультерьер, которого выгуливали без намордника.

С раной предплечья женщину доставили в больницу.

За нарушение правил обращения с собаками полиция составила на хозяина пит-бультерьера административный протокол.

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