Рвані рани голови: на Одещині вівчарка накинулася на 6-річну дитину

У Білгород-Дністровському районі Одеської області на шестирічного хлопчика накинулася німецька вівчарка, внаслідок чого дитина отримала рвані рани голови.

Хлопчик із батьками приїхав відпочити в село із Одеси.

Поки батьки займалися своїми справами, дитина підійшла погратися до прив’язаної вівчарки.

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Він кинув в собаку дитячою лопаткою, а коли підійшов забрати – пес накинувся на нього.

У лікарні повідомили, що наразі загроз життю дитини немає. Поліція провела із батьками профілактичну бесіду.

Декілька місяців тому відбувся схожий інцидент – в Одесі на пенсіонерку напав піт-бультер’єр, якого вигулювали без намордника.

З раною передпліччя жінку доставили до лікарні.

За порушення правил поводження із собаками поліція склала на господаря піт-бультер’єра адміністративний протокол.