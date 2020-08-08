PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Он собирался жениться: взрыв в Бейруте унес жизнь украинца

В результате взрыва в Бейруте 4 августа в порту погиб гражданин Украины — Уильям Азар.

Об этом сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ.

Известно, что мужчине было 32 года.

Читайте: Слезоточивый газ, стрельба и поджоги: в Бейруте протестуют из-за взрыва в порту

— Он собирался жениться. Кажется, еще недавно голосовал в посольстве. Молодой перспективный экономист вышел из офиса компании KPMG, чтобы поехать домой … Страшный взрыв унес жизнь гражданина Украины Уильяма Азара. Его мать — киевлянка Наталья Азар. Выразил ей искренние соболезнования через эту трагическую потерю. Мы все скорбим вместе с Вами, — написал Осташ.

Йому було лише 32. Він збирався одружитися. Здається, ще недавно голосував у посольстві. Молодий перспективний економіст…

Опубликовано Ihor Ostash Суббота, 8 августа 2020 г.

Взрыв в Бейруте

В рамках расследования причин взрыва в Бейруте уже задержали 16 сотрудников порта, в целом допросили 18 человек.

Порт ливанской столицы был одним из самых главных на Ближнем Востоке.

В результате разрушительного взрыва в Бейруте, который прогремел в порту, погибло 158 человек и было ранено более 5 тыс. человек.

Власти заявили, что взорвались 2 750 тонн нитрата аммония, которые хранились на складе. Взрыв произошел, когда на складе происходили сварочные работы.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка