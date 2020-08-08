В результате взрыва в Бейруте 4 августа в порту погиб гражданин Украины — Уильям Азар.

Об этом сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ.

Известно, что мужчине было 32 года.

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— Он собирался жениться. Кажется, еще недавно голосовал в посольстве. Молодой перспективный экономист вышел из офиса компании KPMG, чтобы поехать домой … Страшный взрыв унес жизнь гражданина Украины Уильяма Азара. Его мать — киевлянка Наталья Азар. Выразил ей искренние соболезнования через эту трагическую потерю. Мы все скорбим вместе с Вами, — написал Осташ.

Йому було лише 32. Він збирався одружитися. Здається, ще недавно голосував у посольстві. Молодий перспективний економіст… Опубликовано Ihor Ostash Суббота, 8 августа 2020 г.

Взрыв в Бейруте

В рамках расследования причин взрыва в Бейруте уже задержали 16 сотрудников порта, в целом допросили 18 человек.

Порт ливанской столицы был одним из самых главных на Ближнем Востоке.

В результате разрушительного взрыва в Бейруте, который прогремел в порту, погибло 158 человек и было ранено более 5 тыс. человек.

Власти заявили, что взорвались 2 750 тонн нитрата аммония, которые хранились на складе. Взрыв произошел, когда на складе происходили сварочные работы.