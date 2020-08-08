В Бейруте вспыхнули антиправительственные демонстрации из-за взрыва в порту, которые переросли в массовые беспорядки.

Обновлено 21.55. Армия стягивает в центр Бейрута дополнительные силы и берет ситуацию под контроль.

Согласно данным Красного креста, число пострадавших в ходе столкновений в Бейруте превысило 230.

Протестующие тем временем захватили здание Ассоциации банков Ливана.

20.17. Местные СМИ пишут, что протестующие в Бейруте захватили здание Министерства иностранных дел Ливана, а также штурмуют Министерство экономики.

Также под зданием ливанского МИД произошли столкновения между демонстрантами и силовиками. Правоохранители применили слезоточивый газ.

По данным Красного Креста уже более 100 человек пострадали в результате столкновений с силовиками.

Читайте: Рост числа жертв, убытки и расследование причин – новые подробности взрыва в Ливане

Протестующие требуют отставки правительства и наказать высокопоставленных чиновников, которых они считают виновными во взрыве.

Кроме того, на митинге уже были слышны выстрелы. Также уже в нескольких местах вспыхнули пожары.

В это время премьер страны заявил, что взрыв в порту Бейрута, в результате которого погибли 158 человек, произошел из-за коррупции.

Взрыв в Бейруте

В рамках расследования причин взрыва в Бейруте уже задержали 16 сотрудников порта, в целом допросили 18 человек.

Порт ливанской столицы был одним из самых главных на Ближнем Востоке.

В результате разрушительного взрыва в Бейруте, который прогремел в порту, погибло 158 человек и было ранено более 5 тыс. человек.

Власти заявили, что взорвались 2 750 тонн нитрата аммония, которые хранились на складе. Взрыв произошел, когда на складе происходили сварочные работы.

Фото: Lebanese Red Cross