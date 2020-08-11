Человек, заказавший поджег Tesla Андрея Богдана в Киеве, имеет криминальный опыт.

В этом уверен сам экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан.

Он также добавил, что это потеря для него тяжелая.

— Я понимаю, что заказчик этого преступления имеет определенный криминальный опыт, а его соучастники сидят в высоких властных кабинетах, однако дорогие, кризисные истории — моя работа. Перевожу — это вы сейчас бахнули керосинчика в костер, — заявил Богдан.

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В ГУ НП в Киеве заявили, что в результате поджега Tesla пострадали еще два авто.

По факту было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.

Поджег авто Богдана в Киеве

В Киеве неизвестные подожгли припаркованный на улице Юности в Днепровском районе автомобиль Tesla.

Инцидент произошел около 3.00 11 августа.

Сообщается, что Tesla была уничтожена полностью, а также пострадали еще два авто, которые стояли рядом.