В Вольнянском районе Запорожской области неизвестные избили мужчину 1968 года рождения, обвиняемого в издевательствах над животными.

— Двое неизвестных, скрывая лицо медицинскими масками, перелезли через забор дачного участка, нанесли телесные повреждения владельцу дома, 1968 года рождения, и подожгли автомобиль, который был припаркован во дворе. С места происшествия мужчины убежали, — рассказали в ГУ НП в Запорожской области.

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Пожар ликвидировали бойцы ГСЧС.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Виновным грозит от трех до десяти лет лишения свободы.







Избили и сожгли авто: мужчины в медмасках совершили самосуд над живодером из Запорожья / 2 фотографии

Живодеры из Запорожской области

В Запорожской области в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный пользователь в интернете публикует с фото- и видеоматериалами порнографического характера.

В ходе расследования правоохранители установили личность подозреваемой. Ею оказалась 24-летняя местная жительница.

Также, во время проведения обыска работники полиции обнаружили фото- и видеоматериалы жестокого обращения с животными: пытки и убийства.

Кроме того, девушка призналась, что издеваться над животными — это была не ее инициатива. Она уверяла, что на такой шаг ее уговорил 52-летний подельник.