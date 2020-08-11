Людина, яка замовила підпал Tesla Андрія Богдана в Києві, має кримінальний досвід.

У цьому впевнений сам екс-глава Офісу президента України Андрій Богдан.

Він також додав, що це втрата для нього тяжка.

– Я розумію, що замовник цього злочину має певний кримінальний досвід, а його співучасники сидять у високих владних кабінетах, проте дорогенькі, кризові історії – моя робота. Перекладаю – це ви зараз бахнули керосинчику в багаття, – заявив Богдан.

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В ГУ НП в Києві заявили, що в результаті підпалу Tesla постраждали ще два авто.

За цим фактом було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) КК України.

Підпал авто Богдана в Києві

У Києві невідомі підпалили припаркований на вулиці Юності в Дніпровському районі автомобіль Tesla.

Інцидент стався близько 3.00 11 серпня.

Повідомляється, що Tesla була знищена повністю, а також постраждали ще два авто, які стояли поруч.