Миллионные сделки в зоне ЧАЭС: СБУ разоблачила схемы Укрбуда

Руководство корпорации Укрбуд уличили в коррупционных злоупотреблениях в ходе строительства объектов и транспортировки радиоактивных отходов в Чернобыльской зоне.

— Речь идет о строительстве 4-х ядерных объектов в Чернобыльской зоне: централизованное хранилище отработанного ядерного топлива, комплексы инженерно-технических систем физической защиты и радиационного контроля и завод по переработке жидких радиоактивных отходов, — сообщили в пресс-службе СБУ.

Незаконным отмыванием денег на ЧАЭС занимались ООО СК Укрстроймонтаж и ЗАО Укрэнергомонтаж, которые входят в корпорацию.

Общая сумма тендеров на строительство объектов составила 1,1 млрд грн.

Завышение стоимости на работы позволило руководству завладеть еще более 26 млн грн государственных средств.

Кроме этого, следователи СБУ выявили факты нарушения правил проведения тендеров: в частности, фирмы вступали в сговор для устранения всех возможных фирм-конкурентов.

В настоящее время ООО БК Укрстроймонтаж и ЗАО Укрэнергомонтаж обязаны выплатить 117 млн ​​грн штрафа.

Все материалы проверки СБУ передала на рассмотрение в Антимонопольный комитет. Проверка продолжается.

Сбыт краденых деталей вооружения ВСУ

10 августа контрразведка СБУ задержала организованную группу бывших военных при попытке сбыта деталей вооружения ВСУ.

Главой банды оказался бывший директор одного из оборонных предприятий.

В Винницкой и Житомирской областях они налаживали схему сбыта имущества “на экспорт”, похищенного со складов украинских воинских частей.