Силовики контрразведки СБУ задержали организованную группировку при попытке сбыта деталей вооружения ВСУ.

Комплектующие к боевым вертолетам планировали приобрести граждане других государств.

— Злоумышленниками оказались бывший директор одного из оборонных предприятий, а также бывший и действующий военнослужащие. Они были задержаны сотрудниками СБУ в городах Житомир и Винница, — говорится в сообщении.



























Продавали детали к вертолетам ВСУ: СБУ разоблачила схему группы бывших военных / 7 фотографий

Читайте: $1,2 тыс. за должность в ВСУ: во Львове на взятке задержали офицера военной академии

Согласно материалам следствия, они налаживали схему сбыта имущества “на экспорт”, похищенного со складов украинских воинских частей.

Во время обысков были найдены авиационные комплектующие и запчасти к бронетехнике неизвестного происхождения.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 333 и ч. 1 ст. 410 УК Украины.

Следственные действия продолжаются.

Похищение топлива из воинской части

В Киевской области военнослужащие вместе с заместителем командира по тылу организовали схему хищения горюче-смазочных материалов ВСУ в одной из воинских частей.

Следствие установило, что в течение 2018-2020 годов было списано горючего на общую сумму более 10 млн грн.

У самого организатора группы силовики нашли тайный схрон, откуда изъяли $ 51,3 тыс.

Всем фигурантам дела грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.