Продавали детали к вертолетам ВСУ: СБУ разоблачила схему группы бывших военных

Силовики контрразведки СБУ задержали организованную группировку при попытке сбыта деталей вооружения ВСУ.
Комплектующие к боевым вертолетам планировали приобрести граждане других государств.
— Злоумышленниками оказались бывший директор одного из оборонных предприятий, а также бывший и действующий военнослужащие. Они были задержаны сотрудниками СБУ в городах Житомир и Винница, — говорится в сообщении.
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Согласно материалам следствия, они налаживали схему сбыта имущества “на экспорт”, похищенного со складов украинских воинских частей.
Во время обысков были найдены авиационные комплектующие и запчасти к бронетехнике неизвестного происхождения.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 333 и ч. 1 ст. 410 УК Украины.
Следственные действия продолжаются.
Похищение топлива из воинской части
В Киевской области военнослужащие вместе с заместителем командира по тылу организовали схему хищения горюче-смазочных материалов ВСУ в одной из воинских частей.
Следствие установило, что в течение 2018-2020 годов было списано горючего на общую сумму более 10 млн грн.
У самого организатора группы силовики нашли тайный схрон, откуда изъяли $ 51,3 тыс.
Всем фигурантам дела грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.