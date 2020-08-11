Мільйонні оборудки в зоні ЧАЕС: СБУ викрила схеми Укрбуду

Керівництво корпорації Укрбуд викрили на корупційних зловживаннях під час зведення об’єктів та транспортування радіоактивних відходів у Чорнобильській зоні.

– Йдеться про будівництво 4-х ядерних об’єктів у Чорнобильській зоні: централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива, комплекси інженерно-технічних систем фізичного захисту та радіаційного контролю і завод із переробки рідких радіоактивних відходів, – повідомили у прес-службі СБУ.

Незаконним відмиванням грошей на ЧАЕС займалися ТОВ БК Укрбудмонтаж та ПрАТ Укренергомонтаж, які входять до корпорації.

Загальна сума тендерів на спорудження об’єктів становила 1,1 млрд грн.

Завищення вартості на роботи дозволило керівництву заволодіти ще понад 26 млн грн державних коштів.

Крім цього, слідчі СБУ виявили факти порушення правил проведення тендерів: зокрема, фірми вступали у змову для усунення усіх можливих фірм-конкурентів.

Наразі ТОВ БК Укрбудмонтаж та ПрАТ Укренергомонтаж зобов’язані виплатити 117 млн грн штрафу.

Усі матеріали перевірки СБУ передала на розгляд до Антимонопольного комітету. Перевірка триває.

Збут крадених деталей озброєння ЗСУ

10 серпня контррозвідка СБУ затримала організовану групу колишніх військових під час спроби збуту деталей озброєння ЗСУ.

Очільником банди виявився колишній директор одного із оборонних підприємств.

У Вінницькій та Житомирській областях вони налагоджували схему збуту майна “на експорт”, викраденого зі складів українських військових частин.