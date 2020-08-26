В Полтавской области двое мальчиков изнасиловали 4-летнюю девочку

На Полтавщине женщина обратилась в местное отделение полиции относительно изнасилования ее малолетней дочери.

Мать 4-летней девочки 25 августа сообщила правоохранителям, что над ее ребенком совершили насилие и травмировали ее.

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— 25-го августа около 13.00 в Новосанжарское отделение полиции Полтавской области поступило сообщение от женщины о возможном изнасиловании ее малолетней дочери двумя малолетними ребятами из семьи ее знакомых, — говорится в сообщении полиции.

Правоохранителями было установлено, что к преступлению причастны малолетние дети 10 и 11 лет.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 152 (Изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет) УК Украины. Сейчас досудебное расследование продолжается.

Происшествия в Полтавской области

В Полтаве иностранец похитил автомобиль с двумя малолетними детьми. 25 августа около 13.00 в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля Opel, в котором остались двое детей 2012 и 2019 годов рождения.

Правоохранители остановили и задержали преступника. Им оказался 20-летний гражданин Судана, который приехал в Полтаву на учебу.