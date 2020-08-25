В Полтаве иностранец похитил автомобиль, в котором на заднем сиденье находились двое малолетних детей.

Около 13.00 в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля Opel, в котором остались двое детей 2012 и 2019 года рождения.

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По данным правоохранителей, похитителем оказался 20-летний гражданин Судана, который учится в одном из вузов Полтавы.

Злоумышленник похитил легковой автомобиль и, пытаясь скрыться, совершил ДТП — столкнулся с отбойником. Полицейские сразу поймали злоумышленника и задержали.

— За рулем автомобиля находился гражданин Судана, 1999 года рождения, студент одного из полтавских высших учебных заведений. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, — рассказывает заместитель руководителя полиции Полтавщины Артем Родыгин.

Сейчас открыто уголовное производство по ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) и ст. 146 (Незаконное лишение свободы двух малолетних детей) УК Украины.

Иностранцу грозит от трех до пяти лет ограничения свободы или лишения. Сейчас продолжаются следственные действия.







В Полтаве иностранец похитил авто с двумя детьми / 2 фотографии

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