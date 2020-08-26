В Полтавській області двоє хлопчиків зґвалтували 4-річну дівчинку

На Полтавщині жінка звернулась до місцевого відділення поліції щодо зґвалтування її малолітньої доньки.

Мати 4-річної дівчинки 25 серпня повідомила правоохоронців, що над її дитиною вчинили насильство та травмували її.

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– 25-го серпня близько 13.00 до Новосанжарського відділення поліції Полтавщини надійшло повідомлення від жінки про ймовірне зґвалтування її малолітньої доньки двома малолітніми хлопцями з родини її знайомих, – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронцями було встановлено, що до злочину причетні малолітні діти 10 та 11 років.

Слідчі відкрили кримінальну справу за ст. 152 (Зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років) КК України. Наразі досудове розслідування триває.

Надзвичайні події Полтавщини

У Полтаві іноземець викрав автомобіль з двома малолітніми дітьми. 25 серпня близько 13.00 до поліції надійшло повідомлення про викрадення автомобіля Opel, у якому залишились двоє дітей 2012 та 2019 років народження.

Правоохоронці зупинили та затримали злочинця. Ним виявився 20-річний громадянин Судану, який приїхав до Полтави на навчання.