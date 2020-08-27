На Харьковщине правоохранители задержали мужчину, который убил свою бывшую сожительницу.

Злоумышленником оказался 46-летний житель Изюма.

— 26 августа около 16.00 в Изюмское отделение полиции поступило сообщение об обнаружении тела женщины с телесными повреждениями в лесном массиве неподалеку от улицы Шмидта, — говорится в сообщении Нацполиции.

По данным правоохранителей, после установления личности, мужчину задержали в лесу. Он был в состоянии алкогольного опьянения и пытался бежать из города.

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Известно, что злоумышленник нанес бывшей сожительнице несколько ножевых ударов в районе грудной клетки, от чего она скончалась на месте.

В полиции открыли дело по ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания. Сейчас решается избрании меры пресечения злоумышленнику и сообщения о подозрении.



















Зарезал и хотел убежать: на Харьковщине мужчина убил бывшую сожительницу / 5 фотографий

Происшествия

В Винницкой области полиция расследует убийство — мужчина убил свою возлюбленную и спрятал ее тело в поле с кукурузой.

33-летнюю женщину родственники искали более недели. На ее труп наткнулись посреди поля, в нескольких километрах от города Бершадь. Тело пролежало там под палящим солнцем больше недели. Сейчас бывший любовник в полиции и ждет меру пресечения.