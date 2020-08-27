На Харківщині правоохоронці затримали чоловіка, який вбив свою колишню співмешканку.
Зловмисником виявився 46-річний мешканець Ізюма.
– 26 серпня близько 16.00 до Ізюмського відділу поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла жінки з тілесними ушкодженнями у лісовому масиві неподалік вулиці Шмідта, – йдеться у повідомленні Нацполіції.
За даними правоохоронців, після встановлення особи, чоловіка затримали у лісі. Він був у стані алкогольного сп’яніння та намагався втекти з міста.
Читайте: Суд заарештував майора, який на авто покалічив трьох курсанток
Відомо, що зловмисник наніс колишній співмешканці декілька ножових ударів у грудні клітину, від чого вона померла на місці.
У поліції відкрили справу за ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.
Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. Зараз вирішується обрання запобіжного заходу зловмиснику та повідомлення про підозру.
Надзвичайні події
У Вінницькій області поліція розслідує вбивство – чоловік вбив свою кохану та заховав її тіло у полі з кукурудзою.
33-річну жінку родичі шукали більше тижня. На її труп натрапили посеред поля, за кілька кілометрів від міста Бершад. Тіло пролежало там під палючим сонцем більше тижня. Наразі колишній коханець у поліції і чекає на запобіжний захід.