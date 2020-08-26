Майора ВСУ, сотрудника военной медицинской академии, который в состоянии алкогольного опьянения (2,9 промилле) сбил трех девушек-студенток этого заведения, Шевченковский райсуд Киева отправил за решетку.

Срок меры пресечения в виде содержания под стражей военная прокуратура Центрального региона не уточняет.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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В прокуратуре уточнили, что курсанткам причинены телесные повреждения различной степени тяжести, они находятся в столичной больнице №17.

25 августа на улице Зоологической в Киеве майор ВСУ, сотрудник военной медицинской академии за рулем Toyota, находясь в состоянии алкогольного опьянения, переехал трех курсанток вуза. Девушки получили тяжелые переломы конечностей.

Сейчас известно, что врачи ампутировали по одной ноге двум из пострадавших девушек. Еще у одной — несколько тяжелых переломов.

Источник: Військова прокуратуриа Центрального регіону України