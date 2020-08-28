Народный депутат от фракции Слуга Народу Гео Лерос заявил, что ему подожгли автомобиль.

Также нардеп опубликовал видео, на котором видно, как бойцы ГСЧС тушат пожар.

— Свидетели говорят, что был хлопок слышен в квартире на 14 этаже. Сомнений уже нет, это был поджог. Кто бы это не сделал, я вас найду, вы рано радуетесь, — заявил Гео Лерос.

Таже депутат рассказал, что поджигателя можно будет увидеть с видео камер наблюдения по периметру.

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По словам Лероса, о пожаре ему сообщили соседи.















Нардепу Гео Леросу подожгли автомобиль — первые фото и видео / 4 фотографии

На видео присутствует ненормативная лексика.

Поджег авто Богдана в Киеве

В Киеве неизвестные подожгли автомобиль Tesla Андрея Богдана, припаркованный на улице Юности в Днепровском районе.

Инцидент произошел около 3.00 11 августа.

Сообщается, что Tesla была уничтожена полностью, а также пострадали еще два авто, которые стояли рядом.